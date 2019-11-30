قرباج :”حليلوزيتش كاذب وخرف.. وبلوزداد أكبر من الأندية التي لعب لها”!

فتح الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، وفريق شباب بلوزداد، النار على الناخب الوطني سابقا، وحيد حليلوزيتش، بعد وصف هذا الأخير بلوزداد بـ”الفريق الصغير”.

وكان حليلوزيتش قد أطلق تصريحات خاطئة للصحافة المغربية فيما يتعلق باكتشافه مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، وأكد قرباج في تصريحات خصّ بها “النهار”، أمس، بأن المدرب البوسني رفض استدعاء سليماني خلال الوهلة الأولى، رغم معاينته له عن قرب، وفضل عليه مهاجم وفاق سطيف السابق، أمين عودية حيث قال قرباج في هذا الصدد:

” حليلوزيتش يكذب بخصوص قضية سليماني، لأنه أصلا رفض في بادىء الأمر استدعاءه إلى المنتخب الوطني ولَم يعجبه، أتذكر بأنني حين كنت رئيسا للرابطة، دعوته لحضور لقاء بلوزداد وسطيف الذي جرى في ملعب 20 أوت بالعاصمة، وذلك من أجل متابعة سليماني ومعاينته عن قرب، لكن لم يعجب بخدماته ومستواه، ونال إعجابه آنذاك مهاجم سطيف عودية، الذي استدعاه بعدها إلى المنتخب، أما سليماني، فلم يستدعه حينها حتى أصيب عودية بعدها بمدة”.

وأضاف:”أقول لحليلوزيتش لست مكتشف سليماني وكفاك كذبا، لأن في الحقيقة مكتشف سليماني هو أنا شخصيا، وحين جلبته إلى بلوزداد عندما كنت رئيسا للنادي، قلت للمدرب سعدان الذي كان مدربا للخضر، لقد جلبت لك هداف المنتخب المستقبلي وسيجهز بعد 3 سنوات فقط، وسعدان لا يزال حيّا يرزق واسألوه..”.

من جهة أخرى، أكد قرباج بأن وصف حليلوزيتش فريق شباب بلوزداد بـ”النادي الصغير”، لم يأتِ صدفة، بل لأن مدرب كوت ديفوار السابق، لم يهضم لحد الآن عدم نقله سليماني إلى نادي “نانت” الفرنسي مثلما كان يرغب بشدة في أول موسم احترافي له، حيث أردف قائلا:

“حليلوزيتش لم يهضم انتقال سليماني إلى نانت مثلما كان يريد وغيّر وجهته للاحتراف في سبورتينغ سنة 2013، وهذا الأمر بقي يحرقه في قلبه، لا يوجد من يتطاول على شباب بلوزداد الذي يعدّ فريقا أكبر من جميع الأندية التي لعب لها حليلوزيتش، ولا أعتقد بأنه لعب في نادٍ كبير مثل السياربي، الذي أعطى لمنتخب بلاده 11 لاعبا في وقت واحد، حليلوزيتش خرف وأقول له لا تكذب وأنت المدرب الوحيد الذي غادر منتخب الجزائر وبقي يتحدث عنه وعن الجزائر وأنديتها في كل مرة، كما أقول له، عليك أن تشتغل بالمنتخب الذي تدربه عوض الحديث عن الآخرين”.