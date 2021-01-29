قرباج :”دعونا من التخوين ومن يمتلك ملفا ضدي فليتوجه للعدالة”

رفض الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، كل التهم الموجهة له، في قضية رفض الفيفا لملف زطشي بالترشح لمكتبها التنفيذي.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”دعونا من خطاب التخوين، الذي استعمل في الساعات الماضية ضدي”.

وواصل :”ليس لدي أي دخل فيما حدث لزطشي، والعقوبة التي فُرضت عليه من الكاف ولم يُصرح بها هي السبب”.

وتطرق في سياق مُنفصل، عن نيته في الترشح لرئاسة الفاف، مؤكدا بأنه واثق من نفسه، ويستهدف كرسي دالي براهيم.

وقال :”القانون يسمح لي بالترشح، ومن يقول بأني فاسد، ويمتلك ملفات ضدي، وقمت بتجاوزات فليُقدمها للعدالة الجزائرية”.