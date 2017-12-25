قرباج: ” زطشي صديقي ولم يحدث أي مشكل في المكتب الفيدرالي”

نفى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قبراج وجود أي مشكل مع رئيس الفاف خير الدين زطشي خلال إجتماع المكتب الفيدرالي صبيحة اليوم.

وقال قرباج عند نزوله ضيفا على حصة ساعة رياضة التي يبثها التلفزيون الوطني أنه تربطه علاقة جيدة برئيس الفاف وأنه تفاجئ بالأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام أمسية اليوم.

“أود أن أؤكد لكم أن نقاش المكتب الفيدرالي كالن بصفة ديموقراطية وأنه لم يكن أن شجار بيني وبين زطشي بل بالعكس فهو صديقي وأنا أستغرب لكل هذا الأخبار التي تطلبت تدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي”