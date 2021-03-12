قرباج: “زطشي لم ينسحب وسيخرج بـ 0 صوت”

أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، أن انسحاب رئيس الفاف خير الدين زطشي من الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للفيفا كان متأخرا.

وتحدث قرباج في تصريح لـ “النهار” اليوم الجمعة، عن انسحاب خير الدين زطشي من سباق عضوية المجلس التنفيذي للفيفا قائلا:

“إنسحاب زطشي كان متأخرا لأنه لا يزال ضمن القائمة التي سيتم التصويت عليها، كان عليه أن ينسحب يوم أمس قبل ترسيم القائمة النهائية”.

وأضاف:” هذه أكبر إهانة للجزائر، وزطشي سيتحصل على 0 تصويت أمام كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع”.

وتابع: ” كان عليه أن لا يترشح أصلا بما أن حظوظه غير متوفرة”.