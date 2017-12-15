قرباج: “عندما أسمع فقهاء البلاطوهات أتعجب.. ومرحلة الذهاب كانت ناجحة”

اعتبر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أن مرحلة الذهاب للموسم الكروي الجاري كانت ناجحة بنسبة كبيرة.

وصرح قرباج للإذاعة الوطنية: “مرحلة الذهاب كانت ناجحة هذا الموسم والنقطة السوداء الوحيدة التي سجلناها، هو نقص الملاعب بداية الموسم”.

وأضاف: “تفاجأنا بغلق ملعب “5جويلية” و”تشاكر” بداية الموسم الجاري وهذا أخلط حساباتنا، وأثر على برمجة بعض المباريات خاصة منها الداربيات”.

وتابع: “هذا ليس ذنب الرابطة، عندما أسمع فقهاء البلاطوهات أتعجب، لأن إيجاد الملاعب ليس من مهام الرابطة”.

من جهة أخرى تحدث قرباج على التحكيم مصرحا: “التحكيم كان في المستوى لحد الآن، لم نسجل احتجاجات كثيرة هذا الموسم”.