قرباج: “في عز الأزمة المالية الفاف طالبت الوزارة بإعادة 70 مليار”

إنتقد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج مشروع بناء مراكز التكوين الذي جاء به المكتب الفيدرالي الحالي.

وتحدث محفوظ قرباج للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن برنامج بناء مراكز التكوين من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا:

“مركز خميس مليانة كان موجودا منذ مدة وحتى مركز بلعباس، أين هي المراكز التي وعدنا بها زطشي”.

وأضاف: ” أنا لست مع مشروع فندق روراوة، “الفندق لهلا يرجعو”..لكن بدلا من بناء مراكز تكوين جديدة كان علينا إستغلال المراكز القديمة الموجودة”.

“لماذا نبني مركز في سعيدة في حين أننا نملك مركز بلعباس قريبا منه، ولماذا نبني مركز في الطارف ولا نستغل مركز سرايدي بعنابة القريب منه، لدينا منشآت تابعة لقطاع الشباب والرياضة ويمكننا إستغلالها عوضا عن بناء أكاديمية في الطارف وتلمسان”.

“نحن في وقت يتوجب فيه عقلنة المصاريف بسبب الأزمة المالية، لكن الفاف طالبت من وزارة الشباب والرياضة إستعادة مبلغ 70 مليار التي تنازل عليها المكتب الفيدرالي السابق لصالح الوزارة”.