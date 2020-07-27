قرباج: “كان على المكتب الفيدرالي تفعيل المادة 82”

الرياضة
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قرباج: “كان على المكتب الفيدرالي تفعيل المادة 82”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أنه كان على المكتب الفيدرالي، تفعيل المادة 82، للفصل في الموسم الجاري، بدل تضييع الوقت والأموال.

وقال قرباج، في هذا الخصوص، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “أنا لازلت متمسكا برأيي، أنه كان من المفروض أن يفعل المكتب الفيدرالي، المادة 82، منذ البداية”.

وأضاف الرئيس السابق للرتبطة المحترفة لكرة القدم: “الإستشارة تبقى مجرد استشارة، لكن أقول أنه تم صرف أموال، وتضييع وقت كبير”.

وتابع محفوظ قرباج: “هذا المخرج سبق لي التحدث عنه في بداية هذا الوباء، أي شهر مارس الفارط، لأن هذه الوضعية تعتبر استثنائية”.


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