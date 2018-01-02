قرباج: ” كفانا تأويلات.. إجتماعنا عادي وليس للإنقلاب على زطشي”

فنّد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أخبار تخطيطه للإنقلاب على زطشي خلال اجتماع رؤساء الأندية الذي يجري في هذه الأثناء.

وإفتتح قرباج إجتماعه برؤساء الأندية المحترفة بإلقاء كلمة أمام وسائل الإعلام التي قال فيها:

“قرأت في الأيام الماضية أن هذا الإجتماع يهدف لإستعراض العظلات..”فهموني” أستعرض العظلات ضد من ؟”

وأضاف: ” نحن هنا كأسرة واحدة، وكلنا في خدمة مصلحة كة القدم الجزائرية، لن ندخل في حروب، ولا يوجد أي صراع ولا مواجهات”

وواصل قرباج حديثه عن مخطط الإطاحة برئيس الفاف خير الدين زطشي قائلا:

“هذا الإجتماع يهدف لتقييم مرحلة الذهاب من البطولة، “ماشي رايحين نحكمو” سيف الحجاج ونقوم بتصفية الحسابات”