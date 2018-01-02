قرباج: “كي نحس روحي ماشي قادر.. مانزيد نريح حتى نهار في الرابطة” !

أبدى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، استعداده لمغادرة منصبه في حال فشله في تأدية مهامه على أحسن وجه، أو فشله في تحقيق الإجماع لدى رؤساء الأندية.

وقال قرباج على هامش إفتتاحه إجتماع رؤساء الأندية المحترفة بفندق دار السلطان موضحا:

“الرابطة تشتغل بكل شفافية، ولا يوجد أي خلاف لا مع “فلان ولا مع فلتان”.

وأضاف: “نحن في خدمة النوادي، وعندما أشعر بأنني غير قادر على خدمة النوادي “مانريحش حتى نهار”.

وإختتم قرباج حديثه قائلا: “أفتخر بالثقة التي وضعها في نفسي رؤساء الأندية، لست هنا لخدمة مصالحي الشخصية”.

“ماجيناش نديروا حروب، الحمد لله منذ تولينا المنصب نعمل بكل شفافية وكل ديموقراطية كل واحد منا يحترم المؤسسات”.