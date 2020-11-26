قرباج: ” لا يزال الوقت مبكرا للترشح لرئاسة الفاف”

أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحدث قرباج في اتصال بـ”النهار اون لاين”، عن طموحه لخلافة خير الدين زطشي على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال: ” الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن هذا الموضوع .. الانتخابات ستكون شهر مارس المقبل ولا يزال أمامنا الكثير من الوقت”.

وأضاف:” لا أنوي الترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم مجددا، علينا التقدم إلى الأمام وليس العودة للخلف”.

واختتم حديثه قائلا: ” أنا لست بصدد جس نبض خير الدين زطشي إن كان سيترشح مجددا أم لا.. حتى وإن ترشح زطشي فإنه من حق أي شخص أن ينافسه في انتخابات نزيهة”.