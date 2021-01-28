قرباج للنهار : “سنحاول اصلاح ما تم افساده في السنوات الأخيرة”

أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج ترشحه لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم خلفا لخير الدين زطشي.

وكشف محفوظ قرباج في إتصال بالنهار عن برنامجه في حال إنتخابه كرئيس للإتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا:

“كنت رئيس نادي عريق، وعضو مكتب فيدرالي و رئيس الرابطة، ولدي المؤهلات اللازمة لترأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وأضاف: “سنحاول اصلاح ما تم افساده في السنوات الأخيرة خاصة في الكرة المحلية من طرف المكتب الحالي سامحه الله.. هدفنا مواصلة تألق المنتخب و دعم بلماضي بكل قوة و توفير كل الظروف ليكون في أريحية.. الآن عهد تعيين رئيس الإتحادية قد ولى”.