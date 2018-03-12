قرباج :”لم أفهم شيئا.. التاس لم يبلغوني وعلمت بالقرار من النهار” !!

ظهر الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، مُتحسرا لتأييد المحكمة الرياضية لقرار “الفاف” بسحب الثقة من هيئته.

وقال في تصريحات حصرية لتلفزيون “النهار” :”الشيء الذي لم أفهمه، هو كيفية إبلاغ وسائل الإعلام وعلى رأسها النهار بالقرار قبل إبلاغي به”.

وقال أيضا: “لقد علمت بالقرار عبر تلفزيون النهار ولم تبلغن التاس بالقرار، وحتى المحامي لا علم له بالخبر”

وأضاف :”على كل حال أنا أحترم قرار المحكمة، وليس لدي أي مُشكل من هذه الناحية، ولكني مُحتار لعدم إبلاغي بالقرار سوى بعد خروجه لوسائل الإعلام”.