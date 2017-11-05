قرباج: ” ماعنديش فايسبوك ولا يهمني ما يقوله الشناوة عني”

واصل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، فتح النار على مدرب مولودية الجزائر “بيرنارد كازوني” عقب إنتقاده لبرمجة الرابطة.

وأكد قرباج في تصريح “النهار أون لاين” أنه غير مهتم بردة فعل الشناوة بعد تصريحاته التي هاجم فيها مدرب العميد.

وقال قرباج: “أقولها وأكررها لو كان كازوني مدربا جيدا، لكان يتقاضى أجرته بالأورو وليس بالدينار الجزائري”.

وأضاف: “لا أصدق أن كازوني أعجب بمشروع المولودية، وإنما قبل التدريب في الجزائر من أجل المال فقط”.

وفيما يخص الإنتقادات التي تعرض لها من طرف أنصار المولودية على مواقع التواصل الإجتماعي قال قرباج:

“لا أملك حساب فايسبوك ولا يهمني ما يقال عني، مع إحترامي الكبير لهذا الفريق “.