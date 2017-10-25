قرباج مالقاش ملعب للداربي !

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قرباج مالقاش ملعب للداربي !
بقلم يونس رزيق

يتواجد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج في حيرة من أمره، بسبب الملعب الذي يحتضن داربي العميد وسوسطارة.

ولم تحدد هيئة قرباج مكان إجراء الداربي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة، رغم أنها حددت موعد إجراءه.

وأكد قرباج قي تصريح خص به “النهار أون لاين” أنه لم يجد ملعب جاهز لإحتضان الداربي العاصمي المزمع إقامته يوم 7 نوفمبر.

وقال: ” ما لقيتيش وين ندير مكان الداربي العاصمي بسبب عدم جاهزية ملعب 5 جويلية”

وأضاف: “إذا لم يكن ملعب 5 جويلية جاهزا لإحتضان الداربي يوم 7 نوفمبر فإن اللقاء سيلعب بملعب عمر حمادي ببولوغين”

وكان الموقع الرسمي للرابطة قد حدد تاريخ 7 نوفمبر موعدا لإجراء الداربي الذي يندرج عن المباراة المتأخرة من الجولة السادسة.

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