قرباج: “من المستحيل توقيف الإحتراف”

اختلف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، مع رأي رئيس “الفاف” زطشي، بخصوص توقيف الإحتراف معتبرا ذلك أمرا مستحيلا

وصرح محفوظ قرباج في هذا الخصوص: “أرى أنه من المستحيل توقيف الإحتراف حاليا، بعد كل الأشواط التي قطعناها لحد الآن”

وأضاف: “لا يمكننا التراجع حاليا، علينا مواصلة العمل بجد، ومحاولت تدارك النقائص المسجلة في مشروع الإحتراف الذي تبنيناه منذ سنوات”

وفي الأخير دعى رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لظرورة تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية لإنجاح هذا المشروع