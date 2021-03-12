قرباج: “ننتظر من زطشي كشف من قام بالوشاية وتقديم الأدلة”

طالب الرئيس السابق للرابطة المحترفة، محفوظ قرباج بضرورة كشف رئيس الفاف خير الدين زطشي لمن قام بالوشاية، مع تقديم الأدلة.

وصرح قرباج، لتلفزيون “النهار”: “أتمنى أن يعقد رئيس الفاف ندوة صحفية لكشف الشخص الذي قيل أنه قام بالوشاية ضد ترشح زطشي لدى الفيفا”.

وأضاف: “زطشي قال في وقت سابق أنه بعد الانتخابات سيكشف الجهة التي وشت به، لكن يجب أن لا يكون ذلك بالكلام فقط، يجب تقديم الأدلة”.

وأردف: “علينا أن نكون واقعيين، لم تكن لدينا أي حظوظ منذ البداية للظفر بمنصب في المكتب التنفيذي للفيفا”.

وتابع محفوظ قرباج: “ترشحنا على أساس أن المنافسين الأقوياء على غرار لقجع، وأبوريدة سيتم معاقبتهم، ولو كان زطشي يدرك أن هذا الثنائي لن تتم معاقبتهم لما ترشح”.