قرباج :”هذا ما حدث في قضية تأهيل لاعبي وفاق سطيف”

عدد، محفوظ قرباج الأسباب التي دفعت الرابطة الوطنية لكرة القدم لتأهيل لاعبي وفاق سطيف رسميا، رغم أنه ممنوع من الإستقدامات.

وقال :”وفاق سطيف لديه مُنافسة إفريقية، وهو مُجبر على تأهيل لاعبيه محليا، قبل أن يتم تأهيلهم من طرف الكاف بعدها”.

ورفض الرجل الأول في الرابطة الإعتراف بتجاوز إدارته للقانون، مؤكدا بأنها لم تؤهل لحد الساعة أي لاعب لصالح الفرق المُدانة.

وعن السبب لقبول ملفات من لديها قضايا بلجنة المُنازعات :”بعضهم جاءنا في أول يوم في الميركاتو وأكدوا على تسويتهم للوضع”.

وختم :”مانقدرش نقوللهم مانشدش الملف”.