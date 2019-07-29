قرباج: “هذا ما قلته لسعدان عند انتدابي لسليماني من الشراقة”

تحدث الرئيس السابق لشباب بلوزداد، محفوظ قرباج، عن الدولي الجزائري إسلام سليماني، مبديا فخره لما بلغه لاعبه السابق.

وصرح محفوظ قرباج، بخصوص سليماني، لتلفزيون “النهار”: “منت أتابع سليماني منذ أن كان لاعبا في “الشراقة”، وخضت صراعا مع اتحاد العاصمة، للظفر بخدماته”.

وأضاف: “عند استقدامي لسليماني، قلت للناخب الوطني السابق رابح سعداني، أمهلني 3 سنوات، وسأمنحك قلب هجوم للمنتخب الوطني”.

وأردف: “بالفعل هذا ما حدث، فبعد ثلاثة سنوات، التحق اسلام سليماني بالمنتخب الوطني، وهذا فخر بالنسبة لي، بإكتشافي لسليماني”.