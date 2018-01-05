أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم “قرباج” أن هناك ما بين 16 و20 فريق ممنوعين من الإنتدابات خلال الميركاتو الشتوي.

وتحدث “قرباج” عن ملفات الأندية العالقة مع لجنة المنازعات خلال تصريح خاص بإذاعة القناة الثالثة قائلا:

“أنتم تعلمون أن هناك بعض الأندية مجمدة ولا يمكنها الإنتداب، وهناك 16 أول 20 فريق ممنوعين من الإنتادابات ورغم ذلك نحن نجدهم يستقدمون لاعبين جدد”

وأضاف: “طلبت من مدوار حمار وسليمان أن يسرعوا في دراسة هذه الملفات، قبل يوم الإثنين لتسوية هذه القضية نهائيا”

وإختتم حديثه قائلا:”هناك بعض الرؤساء اللذين قدموا لنا مساندتهم وأنا أشكرهم على ذلك، اليوم الذي أشك فيه أنه هناك نقص في الثقة سأستقيل”.