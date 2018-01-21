قرباج: ” هنيتوني ..ماناكلش حاجة مانحبهاش”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم “محفوظ قرباج” أنه سيقدم إستقالته من منصبه خلال الجمعية العامة المقبلة.

وقال قرباج بعد مغادرته أشغال المكتب الفيدرالي المنعقدة في سطيف في تصريح حصري للنهار:

“تهنيت..هنيتوني من حمل كبير، لأنه لا يمكنني العمل ف ي ظل هذه الظروف”

وأضاف: ” العمل في مثل هذه الظروف كأنك تأكل حاجة ماتحبهاش”

وبخصوص سحب الثقة من الرابطة في تسيير كرة القدم الجزائرية قال قرباج:

” سحب التوكيل لا يعني إلغاء الرابطة، سأقدم إستقالتي للجمعية العامة لأنني منتخب من طرف الجمعية ”

وأضاف: “حتى لو يطالب الرؤساء بترشحي مجددا فسأرفض ذلك”