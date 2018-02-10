قرباج وأعضاء رابطته المُنحلة مهددون بالسجن !

يواجه رئيس الرابطة المحترفة المنحلة محفوظ قرباج، خطر الدخول إلى السجن بسبب مخالفته القوانين المنصوص عليها، وعدم تكييف قوانين هيئته.

وحسب المادة70 من قانون الجمعيات، فإن أي جمعية لم تكيف قوانينها في مدة أقصاها عامين فإنها منحلة ومصير مسيريها السجن.

وهو المحظور الذي وقع فيه محفوظ قرباج، الذي لم يكيف قوانين الرابطة المحترفة بالأخص تلك التي نصها الإتحاد الجزائري “الفاف”.

لذلك فإن الرئيس الذي سحبت منه تسيير الرابطة المحترفة، مهدد بالسجن، خاصة بعدما لجأ إلى “التاس” من أجل استرجاع حقه في رئاسة الرابطة.