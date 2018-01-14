قرباج: “وافقنا على طلب سوسطارة للإستقبال بـ05 جويلية”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أن فريق إتحاد العاصمة سيستقبل في مرحلة العودة من البطولة بملعب 05 جويلية الأولمبي”.

وقال قرباج في تصريح لـ “النهار أون لاين” أن رئيس فريق إتحاد العاصمة تقدم بطلب رسمي لإدارة ملعب 05 جويلية من أجل إستقبال منافسيه بالملعب الأولمبي.

وقال: ” إتحاد العاصمة تقدم بطلب لإدارة الملعب الأولمبي من أجل الإستققبال فيه، وقد وافقت الإدارة على طلب فريق سوسطارة”

وأضاف: ” نحن بدورنا وافقنا على طلب سوسطارة لأن هذا الملعب يساعدنا كثيرا من الناحية التنظيمية”.