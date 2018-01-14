عاجل

قرباج: “وافقنا على طلب سوسطارة للإستقبال بـ05 جويلية”

الرياضة
  • -
  • 0
قرباج: “وافقنا على طلب سوسطارة للإستقبال بـ05 جويلية”
بقلم يونس رزيق

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أن فريق إتحاد العاصمة سيستقبل في مرحلة العودة من البطولة بملعب 05 جويلية الأولمبي”.

وقال قرباج في تصريح لـ “النهار أون لاين” أن رئيس فريق إتحاد العاصمة تقدم بطلب رسمي لإدارة ملعب 05 جويلية من أجل إستقبال منافسيه بالملعب الأولمبي.

وقال: ” إتحاد العاصمة تقدم بطلب لإدارة الملعب الأولمبي من أجل الإستققبال فيه، وقد وافقت الإدارة على طلب فريق سوسطارة”

وأضاف: ” نحن بدورنا وافقنا على طلب سوسطارة لأن هذا الملعب يساعدنا كثيرا من الناحية التنظيمية”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital