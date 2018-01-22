قرباج وجد نفسه “فريسة” لزطشي بسبب روراوة!!

يواصل قرار المكتب الفيدرالي الأخير بسحب البساط من الرابطة الوطنية لكرة القدم ورئيسها، محفوظ قرباج يصنع الحدث على الساحة الوطنية.

وإعتبر الزميل، رفيق وحيد في تصريح لـ”النهار” بأن، رئيس شباب بلوزداد ذهب ضحية علاقته المتينة مع محمد روراوة بشكل ساذج.

وإعتبر بأن قرباج أخطىء عندما قبل بالإتفاقية المُوقعة منذ سنوات مضت، رغم منحها صلاحيات واسعة للرجل الأول بمبنى دالي براهيم.

ويجزم الواقفون مع زطشي بأن خطوة المكتب الفيدرالي قانونية وبأن رئيس الرابطة الوطنية، هو من حفر قبره بيده.

ومن المُنتظر أن تشهد الأيام القادمة، ردود فعل جديدة، خاصة وأن قرباج ومُسانديه واثقون من قدرتهم على إسترجاع ماضاع منهم.