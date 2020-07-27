قرباج: “ولد علي طلب مني عدم الترشح لرسائة الفاف في 2017”

الرياضة
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قرباج: “ولد علي طلب مني عدم الترشح لرسائة الفاف في 2017”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أن الوزير السابق للشباب والرياضة، الهادي ولد علي، طلب منه عدم الترشح لرئاسة “الفاف” سنة 2017.

وقال قرباج، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “سبق لي وأن قلت أن عهد المرشح الوحيد قد انتهى، والآن كل من لديه الرغبة لرئاسة الفاف بإمكانه الترشح، والكلمة للصندوق”.

وأوضح: “شخصيا، تلقيت أمر من الوزير السابق للشباب والرياضة، الهادي ولد علي، لكي لا أترشح لرئاسة الفاف سنة 2017”.

وتابع محفوظ قرباج: “أنا في تلك الفترة صرحت أنه لا أملك الحق في الترشح لأنني موظف دولة، ولا يمكنني الجمع بين وظيفيتين”.


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