قرباج يؤدي واجبه الإنتخابي بالعناصر

محفوظ قرباج
عثرت مساء أمس الأربعاء سفينة صيد على جثة شخص متوفي بعرض البحر بمستغانم، حسبما علم اليوم الخميس لدى مديرية الحماية المدنية.
وتمّ نقل الجثّة التي تعود…
تواجد كل الذين كلّفوا بتسيير مركز اقتراع أحمد عروة باسطاوالي خارج ساحة المركز والسبب الجوع.
ورصدت كاميرا "النهار أون لاين"، فيديو للعاملين في مكاتب الإقتراع أين…
شهد المركز الإنتخابي بمدرسة الإخوة سعيداني ببني تامو بالبليدة،مناوشات وصدامات بين مناضلي حزب الأفلان والأرندي.
حيث تطورت المناوشات لمعركة بالأيدي، الأمر الذي إستدعى تدخل عناصر الشرطة.
ولقد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017
التعليقات (0)