قرباج يتناسى خلافه مع زطشي بحضور قمة الريال البياسجي

يتواجد رئيس الرابطة الوطنية المُحترفة المُبعد “محفوظ قرباج” بمدرجات ملعب “البارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية باريس لمُتابعة لقاء باريس سان جرمان ضد ريال مدريد.

لحساب عودة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا الذي إنتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي.

ونشر قرباج المعروف بمُناصرته للبارصا وتنقله في عديد المرات لملعب “الكامب نو” لمُشاهدة لقاءاته صورة له بمدرجات معقل الباريسيين قبل إنطلاق المواجهة.

ويبدو أن رئيس شباب بلوزداد السابق حاول تناسي همومه مع الكرة الجزائرية وخلافه مع زطشي بحضور قمة ريال مدريد وباريس سان جرمان.