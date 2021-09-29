قرباج يتنقل لمشاهدة محرز رغم معاناته من المرض

تنقل الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج يوم أمس الثلاثاء إلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس لمتابعة مباراة القمة التي جمعت فريق باريس سان جيرمان بنادي مانشستر سيتي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد محفوظ قرباج هو بفرنسا، أين يتلقى العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية منذ شهر مارس الماضي وهو ما تسبب في غيابه عن أشغال الجمعية العامة الإنتخابية للإتحاد الجزائري لكرة القدم شهر أفريل الماضي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb