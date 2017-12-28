قرباج يدعو رؤساء الأندية المحترفة لإجتماع تقييمي

دعى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، رؤساء أندية المحترف الأول والثاني لإجتماعي تقييمي لمرحلة الذهاب من البطولة الوطنية.

ونشرت هيئة الرئيس محفوظ قرباج، بيانا عبر موقعها الرسمي، أوضحت أنه سيتم في الإجتماع تقييم مرحلة الذهاب وتحضير مرحلة العودة.

وسيتم عقد هذا الإجتماع في الـ02 من شهر جانفي المقبل. بفندق دار السلطان بحسين داي، انطلاقا من الساعة الواحدة زوالا.

وسيتم خلال هذا الإجتماع التطرق للعديد من النقاط المتعلقة بالبطولة الوطنية، خاصة برمجة المباريات الخاصة بمرحلة العودة من البطولة الوطنية