قرباج يرد على زطشي :”لهذه الأسباب غبت عن السمبوزيوم”

أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، بأنه كان خارج أرض الوطن، مما جعله يغيب عن أشغال “سمبوزيوم” الفاف.

وصرح قرباج، صبيحة اليوم الجمعة، للقناة الإذاعية الأولى :”تواجدت عند إفتتاح الندوة، ولكني بعدها غبت لارتباطي بالسفر للعاصمة المصرية القاهرة”

واضاف :”كانت لدي التزامات في المؤسسة التي أشرف عليها، كما شاركت في قرعة رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف”.

وواصل :”علاقتي مع زطشي طيبة، ولكني أصبحت مثل ملح الطعام “يضحك”، ووجودي ضروري”.

وطالب قرباج من الذين يصطادون في المياه العكرة، بتركه يقوم بعمله، والكف عن تأويل أي خطوة يقوم بها.