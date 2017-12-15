قرباج يرمي قُنبلة موقوتة على “الفاف”!!

رمى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، قنبلة موقوتة على “الفاف” والأندية المحلية، الراغبة في الإستفادة من تأجيل مُبارياتها.

ووجه قرباج الأندية وبصفة غير مُباشرة، صوب، خير الدين زطشي، كونه حجز تواريخ “الفيفا” التي كانت الرابطة تستغلها لتسوية الرزنامة.

وجاءت تصريحات قرباج، صبيحة الجمعة في الإذاعة الوطنية، مؤكدة بأن الأندية لن تستفيد من التأجيل مهما كانت ظروفها بسبب “الفاف”.

ورغم أن ما قاله الرجل الأول في الرابطة، مر مرور الكرام، إلا أن الأمور ستتغير لامحالة عندما تنطلق المُنافسات القارية.

وتنتظر وفاق سطيف، مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، برمجة جهنمية، ستدفعها لتنتفض لامحالة إن لم تستفد من تأخير مُبارياتها.