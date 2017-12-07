أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، أنّ المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري قد وفّت بالتزاماتها المالية للموسم الماضي.

وأوضح محفوظ قرباج خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، بأن أندية المحترف الأول ستحصل قريبا على مستحقاتها من حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة، أنّ التلفزيون العمومي قد وعد أيضا بتسوية الدفعة الأولى من حقوق البث، الخاصة بالموسم الجاري 2017/2018.

وفيما يخص المحترف الثاني، كشف قرباج، أن القناة الخاصة المالكة لحقوق البث، وعدت بدفع 30% من المستحقات نهاية السنة الجارية.

وبهذا ستنتعش خزائن الأندية المحترفة الأولى والثانية، ما من شأنه التخفيف من الضائقة المالية التي تعيشها هذا الموسم.