قرباج يشن هجوما مُعاكسا على زطشي

سيشهد مُسلسل الصراع بين رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي ورئيس الرابطة، محفوظ قرباج، حلقة جديدة في الثاني من جانفي الداخل.

وأكدت مصادر موثوقة لـ”النهار” بأن الإجتماع مع رؤساء أندية المُحترف الأول والثاني القادم، سيكون الغرض منه تحصين منصب قرباج لاغير.

ويُريد رئيس شباب بلوزداد السابق، في نفس الوقت توجيه رسالة مُباشرة لغريمه، بأنه يحظى بدعم أطراف فاعلة داخل الكرة الجزائرية.

ودخل قرباج في صراع مع زطشي خلال إجتماع المكتب الفيدرالي، بعدما طلب هذا الأخير من نظيره عدم التدخل فيما لايعنيه.

وكانت الرابطة، أعلنت الخميس، عقد إجتماع لتقييم مرحلة الذهاب والإستعداد للإياب، رغم أن الجميع يعلم الغاية الحقيقية لهذا اللقاء.