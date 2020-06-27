قرباج يكشف موقفه من الترشح لخلافة زطشي

كشف الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، عن موقفه بخصوص الترشح لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا لخير الدين زطشي.

وصرح قرباج، لتلفزيون “النهار”: “تم تداول اسمي لدى وسائل الإعلام، ضمن المرشحين لرئاسة الفاف، لكن الأسباب التي منعتني من الترشح في 2017، لازالت قائمة لحد الآن”.

وأوضح: “حاليا لست حرا، أنا موظف سامي في الدولة، ولذلك لا يحق لي الترشح لرئاسة هيئة مثل “الفاف”، إلا بموافقة السلطات”.

وتابع محفووظ قرباج: “حتى وإن لم أفكر حاليا في تولي رئاسة الفاف إلا أن الرغبة موجودة، وفي حال طلب مني تولي هذا المنصب فلن أرفض ذلك”.