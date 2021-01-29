قرباج ينتقد الصيغة الجديدة للبطولة..ربي يهديه لي كان وراء هذه الفكرة

إنتقد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج الصيغة الجديدة للبطولة الوطنية التي اختارها المكتب الفيدرالي.

وتحدث قرباج عن الصيغة الجديدة للبطولة بـ 20 فريقا، والقسم الثاني بفوجين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“أول خطوة سأقوم بها في حال انتخابي رئيسا للإتحاد الجزائري لكرة القدم، هو استدعاء جمعية عامة إستثنائية لإعادة النظر في الصيغة الجديدة للبطولة”.

وأضاف: “رايحين يديرو كارثة بهذا القرار، وتقسيم قسم الهواة لثلاث أفواج، أريد أن أعرف ما هي الفائدة التي سنجنيها من هذا القرار، ربي يهديه لي كان وراء هذه الفكرة”.