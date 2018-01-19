قرباج:” 40 لاعب مهدد بالـ ” chômage” هذا الموسم”!

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرياج، أن 40 لاعبا مهددا بالبطالة خلال مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”.

وحرم المكتب الفيدرالي للقاق عدة أندية من إجازات اللاعبين الذين تم إستقدامهم في قترة التحويلات الشتوية الحالية بسبب ديونهم العالقة.

وقال قرباج في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة عند استضافته في حصة “فوتبول ماغازين” صباح اليوم الجمعة موضحا:

“هناك 40 لاعبا منهم 06 أجانب مهددين بالبطالة خلال المرحلة الثانية من الموسم، ويتعلق الأمر بلاعبي شباب بلوزداد، الحراش البليدة، رائد القبة، مولودية وهران، عين الفكرون، وشباب باتنة”.

وأضاف قرباج: ” يجب أن لا نخلط دور غرفة المنازعات ولجنة العقوبات، لأن هذه الأخيرة هي المخولة بحرمان الأندية من التعاقدات”

وفيما يخص الفصل النهائي في قضية الأندية المستدانة وحرمانها من الإستقدامات قال قرباج:

“يوم الأحد سنرى ما يمكن أن يحدث في إجتماع المكتب الفيدرالي، ويجب أن نكون دبلوماسيين وأن لا نسير كرة القدم بقانون المحاكم”.