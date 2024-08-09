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الرياضة

قرب نهاية القصة بين براهيمي والغرافة !   

بقلم عزيز طالبي
قرب نهاية القصة بين براهيمي والغرافة !   
براهيمي
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كشف الإعلام القطري، اليوم الجمعة، عن تواجد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في وضعية غامضة رفقة ناديه الغرافة القطري خاصة بعد غيابه عن مباراة الخور.

وغاب ياسين براهيمي عن مواجهة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد لبطولة دوري نجوم قطر.

كما أورد حساب “بوحمد” المعروف بمصداقيته في نقل أخبار الكرة القطرية، عبر الصفحة الرسمية على منصة “إكس” اليوم الجمعة أن براهيمي انسحب من تدريبات ناديه الغرافة، حينما عنون “نهاية القصة بين براهيمي والغرافة.. اقتربت”.

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