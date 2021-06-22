قرر التضحية بـ “خيسوس” و”سترلينغ”.. غوارديولا يُراهن على “محرز” !

كشفت مصادر صحفية بريطانية، أن إدارة “مانشستر سيتي” تقدمت بعرض رسمي لـ “توتنهام” من أجل التعاقد مع المهاجم “هاري كين”، ويريد “السيتي” إقحام أحد اللاعبين في الصفقة ويتعلق الأمر بكل من: “خيسوس”، “لابورت” و”سترلينغ”.

وأكدت ذات المصادر، أن “بيب غوارديولا” يريد بشدة التعاقد مع “هاري كين” وفي المقابل أن يتخلص الفريق من بعض اللاعبين يتقدمهم “سترلينغ” وحتى “لابورت”، في حين ان الفيلسوف الإسباني قرر الاحتفاظ بـ “محرز” كلاعب جناح في الفريق الموسم المقبل.

فإدارة السيتي اقترحت مبلغ 110 مليون أورو بالإضافة إلى أحد اللاعبين ويتعلق الأمر بـ: “غابريال خيسوس”، “إيمريك لابورت” و “رحيم سترلينغ”، ولم ترد إدارة السبيرز على العرض، غير أن الأمور تشير إلى رفضها للعرض.

يذكر أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالنجم الجزائري غير أن “محرز” أكد في العديد من المناسبات أنه سيبقى في صفوف السيتي ولن يرحل عن النادي كما أنه يحلم بالاعتزال في ذات الفريق.