قرش يلتهم امرأة خلال هجوم على شاطئ فى أستراليا

أعلنت هيئة الإنقاذ و الشرطة الأسترالية. بأن سمكة قرش قتلت شخصا وأصابت آخر بجروح خطيرة على شاطئ فى نيو ساوث ويلز. شرق أستراليا. وكانت إحدى الضحايا إمرأة توفيت فى مكان الحادث.

وأفادت خدمة الإسعاف، حسبما أورد راديو لاك السويسري، اليوم الخميس. أن الضحية الآخر، وهو رجل مصاب بإصابة خطيرة في ساقه. نُقل جوًا إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقال ستيفن بيرس، المدير التنفيذي لجمعية سيرف لايف سيفينج في نيو ساوث ويلز، وهي الفرع الإقليمي لشبكة من المنقذين المتطوعين والمحترفين. لإذاعة 2G المحلية، هذه المنطقة نائية للغاية. ولا توجد بها خدمات إنقاذ.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى موقع الهجوم حوالي الساعة 6:30 صباحًا. والذي وقع بالقرب من شاطئ في خليج كراودي. على بُعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلًا) شمال سيدني.

ومنذ عام 1791، سُجِّلت أكثر من 1280 حادثة مرتبطة بأسماك القرش فى أستراليا. بما في ذلك أكثر من 250 حالة وفاة. وفقًا لقاعدة بيانات حول مواجهات هذه الأسماك مع البشر.