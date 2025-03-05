قرض مصغر..17 ألف مستفيد خلال 2024

وأوضحت المديرة العامة للوكالة سعاد بن جميل، في لقاء مع الإذاعة الجزائرية، أن حصيلة السنة الماضية أظهرت تمويل 17 ألف حامل مشروع مصغر, فضلا عن تسجيل 24 ألف مستفيد من دورات تكوينية في عديد الميادين.

بلغ عدد المستفيدين من القرض المصغر، في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام”. 17 ألف مستفيد خلال سنة 2024.

وبذلك ارتفع العدد الاجمالي للمستفيدين من جهاز “أنجام” بنهاية السنة الماضية إلى ما يفوق 1 مليون مستفيد من تمويلات الوكالة. في مختلف المجالات لاسيما الزراعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات والصناعة المصغرة جدا. منذ انشاء الوكالة في 2005.

وتصل قيمة القروض الممنوحة من طرف الوكالة إلى 250 ألف دج بالنسبة للتمويلات الثنائية (مقاول-وكالة) لشراء المواد الأولية و 1 مليون دج بالنسبة للتمويلات الثلاثية (مقاول-وكالة-بنك) للنشاطات الانتاجية.

وأوضحت المديرة العامة في هذا الصدد أن الوكالة تدرس حاليا مراجعة قيمة التمويلات بالتنسيق مع الوزارة الوصية.

ولتجسيد أهداف الوكالة في المرافقة المثلى للمقاولين، كشفت السيدة بن جميل عن إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية لتكوين 25 مرافق ومكون كل شهرين,، تمنح من خلالها شهادات معتمدة دوليا من طرف المنظمة العالمية للعمل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين فرق عمل تقوم بالتنقل لمختلف المناطق بما فيها الجبلية والحدودية. بغرض مرافقة الراغبين في الاستفادة من تمويلات الوكالة، وبالتالي تجنيبهم عبء التنقل خاصة بالنسبة للنساء الماكثات في البيت. حسب المتحدثة.

ومن أجل تسهيل التسويق وتوسيع النشاط. أكدت بن جميل أن وكالة “أنجام” تعمل على تطوير منصة رقمية. مخصصة للتسويق الالكتروني بهدف التعريف بمختلف منتجات المستفيدين من القرض المصغر على مدار السنة.

ومن شأن هذه المنصة تشجيع الانتاج محليا. والتعريف به دوليا والمساهمة في المحافظة على الحرف والصناعات الصغيرة، تقول المديرة العامة.