قرعة الأورباليغ.. بن رحمة وواست هام في مواجهة إشبيليا

وضعت قرعة الدور الـ16 من منافسة الأوروباليغ، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وناديه واست هام الإنجليزي في مواجهة، اشبيليا الاسباني.

وعلى غرار مواطنة فيغولي، يتنقل بن رحمة، هو الآخر رفقة ناديه واست هام، إلى اسبانيا، لخوض لقاء الذهاب أمام اشبيليا.

في حين سيلعب لقاء العودة، لحساب ذات الدور، بملعب واست هام بانجلترا، لتحديد المتأهل للدور المقبل.

وجائت نتائج قرعة الدور الـ16 من الأورباليغ كاملة على النحو التالي:

إشبيلية الإسباني – وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني – جالاتا سراي التركي

رينجرز الاسكتلندي – ريد ستار الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي – موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي – ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي – باير ليفركوزن الألماني

لايبزيج الألماني – سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني – اينتراخت فرانكفورت الألماني