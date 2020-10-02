قرعة الأوروبا ليغ تضع بوداوي وعطال في موقف محرج

أوقعت قرعة الأوروبا ليغ، الدوليان الجزائريان يوسف عطال، وهشام بوداوي، في موقف محرج، بالنظر لمنافسي ناديهم نيس، في هذه المنافسة.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، عن نتائج هذه القرعة، التي وضعت الفريق الفرنسي، في المجموعة الثالثة.

وسيواجه فريق نيس، ضمن هذه المجموعة، كل من بايرن ليفركوزن الألماني، سلافيا براغا التشيكي، ونادي بير شيفا الصهيوني.

وسيجد الدوليان الجزائريان، يوسف عطال، ومواطنه هشام بوداوي، نفسيهما في موقف محرج، بخصوص المشاركة في مواجهة النادي الصهيوني.