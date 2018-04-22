قرعة البطولة العربية هذا الثلاثاء بنظام جديد !

ستحتضن مدينة جدة السعودية، الثلاثاء المقبل، قرعة البطولة العربية لموسم 2018-2019 بحضور ممثلي الأندية المشاركة بما فيها الأندية الجزائرية.

حيث من المقرر أن تنطلق مباريات المسابقة بنظام الذهاب والإياب في شهر أوت القادم وتنتهي في أفريل 2019 وستدوم طيلة الموسم.

وهو ما سيعطي البطولة نوعا من الرسمية بما أنها ليست معتمدة من طرف الفيفا وستأخذ مبارياتها طابعا جديا بداية من الموسم القادم.

يذكر أن الجزائر ستكون ممثلة بثلاث أندية كبيرة في البطولة العربية ويتعلق الأمر بإتحاد العاصمة، وفاق سطيف ومولودية الجزائر.