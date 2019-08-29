قرعة التشامبينز ليغ تضع محرز ورفاقه في مجموعة سهلة

أسفرت قرعة التشامبينزليغ، في موسمها الجديد، عن مواجهات سهلة نسبيا، بالنسبة للدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووضعت قرعة التشامبينزليغ، التي جرت اليوم الخميس، رياض محرز، ونادي مانشستر سيتي، على رأس المجموعة الثالثة.

وسيواجه الدولي الجزائري رفقة ناديه الإنجليزي، ضمن هذه المجموعة، كل من شختار دونستيك، دينامو زغرب، ونادي أتلانتا.

ويعد نادي مانشستر سيتي، المرشح الأول لبلوغ الدور المقبل من هذه المنافسة الأوروبية، بالنظر لمنافسيه في هذه المجموعة.

وجاءت باقي نتائج هذه القرعة كاملة على النحو التالي: