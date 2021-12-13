قرعة التشامبيونزليغ.. محرز في مواجهة ماندي في الدور ثمن النهائي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وأعلن الاتحاد الأوروبى مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال حيث تقام أيام 15 و16 و22 و23 فيفري (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 (مباريات الإياب).

وكان يويفا قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.