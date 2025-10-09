قرعة الحج مفتوحة لجميع المواطنين

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، أن التسجيلات لقرعة الحج مفتوحة لكافة المواطنين الذين يبلغون 19 سنة فما فوق. دون أي تحديد لشرط السن. و ذلك بعد مساعي السلطات الجزائرية التي مكنت من سحب هذا القرار من طرف السلطات السعودية.

و أوضح رئيس مكتب العمليات الظرفية بالمديرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة، أعمر أغريب، للإذاعة الوطنية اليوم الخميس، أنه في إطار التحضير لموسم حج 2026، أصدرت سلطات المملكة العربية السعودية قرارا يقضي بتحديد عدد الحجاج الذين تتجاوز أعمارهم سبعين (70) سنة فما فوق بنسبة لا تتعدى سبعة (7%) بالمائة من الحصة الرسمية المخصصة لكل دولة.

في هذا السياق نوه المتحدث ذاته، أنه وبفضل تدخل السلطات العليا في البلاد والتفاوض مع الجهات المعنية تم سحب هذا القرار. مما سيسمح لجميع المواطنين والمواطنات البالغ سنهم 19 سنة فأكثر. التسجيل لقرعة الحج إما عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية وهذا على مدار الساعة. وخلال كامل أيام الأسبوع أو على مستوى البلديات لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.

وأشار ممثل وزارة الداخلية والنقل، إلى أن هذه العملية ستتم خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 06 نوفمبر 2025، وذلك لمدة 30 يوما.

و في الأخير دعا أعمر أغريب المواطنين والمواطنات إلى التأكد من المعلومات المصرح بها ومراجعة البيانات المدرجة ضمن وصل التسجيل عند إتمام العملية وفي حالة وقوع أي خطأ لابد من التوجه مباشرة إلى مصالح البلدية لتصحيح التسجيل.