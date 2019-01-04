قرعة الدورين الثمن والربع النهائيين لكأس الجمهورية هذا الثلاثاء

كشفت اليوم الجمعة، لجنة تنظيم كأس الجمهورية، عن موعد إجراء قرعة مباريات الدورين الثمن والربع النهائيين، وكذلك تواريخ إجرائها.

وحسب بيان نشر اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فإن القرعة ستجرى يوم الثلاثاء المقبل بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان.

كما ستجرى مباريات الدور الثمن نهائي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق لـ21 و22 جانفي الجاري، ولقاءات الدور الربع النهائي في 19 و20 فيفري المقبل.

يذكر أن الدور 16 من منافسة الكأس، مبتور مباراة واحدة تجمع بين وفاق سطيف وأمل بوسعادة والتي تم تأجيلها.