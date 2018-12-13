قرعة الدور الثمن نهائي من منافسة دوري الأبطال

اختتمت سهرة أمس الأربعاء مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، أين تأهلت الأندية المرشحة للقب دون مفاجآت تذكر.

وستكون قرعة الدور الثمن نهائي من هذه المنافسة القارية يوم الإثنين المقبل في “نيون” السويسرية وبالنظر للأندية المتأهلة فإن العديد من المباريات المثيرة في انتظار متتبعي كرة القدم.

وفي ما يلي الأندية المتأهلة:

المجموعة الأولى: ريال مدريد، برشلونة، جوفنتوس، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، بورتو، بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد، ليفربول، روما، توتنهام، أجاكس، شالك، مانشستر يونايتد، ليون.

وسيواجه فريق من المجموعة الأولى نظيره من المجموعة الثانية مع احترام قاعدة “عدم مواجهة فريق من نفس البلد” و “الفريق الذي كان معه في نفس المجموعة”.