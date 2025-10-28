قرعة الدور الجهوي الأخير لكأس الجمهورية – رابطة الجزائر الجهوية

أُجريت، اليوم الثلاثاء، قرعة مباريات الدور الجهوي الأخير من منافسة كأس الجمهورية الخاصة بـ رابطة الجزائر الجهوية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية وواعدة بين عدد من الأندية التي تلعب الأدوار الأولى:

وجاءت نتائج القرعة كما يلي:

نصر حسين داي 🆚 شبيبة تقصراين

شباب برج منايل 🆚 اتحاد تيميزارت

شبيبة الأربعطاش 🆚 مولودية بجاية

أولمبيك دلس 🆚 وفاق عين البنيان

جمعية القادرية 🆚 جيل حي الجبل

اتحاد الحراش 🆚 شبيبة عزازقة

شبيبة الأبيار 🆚 رائد القبة

شبيبة بجاية 🆚 اتحاد خميس الخشنة

وستجرى المباريات يومَي 14 و15 نوفمبر المقبل، على أن يتأهل الفائزون إلى الدور الـ32 من كأس الجمهورية.