قرعة الدور 32 من كأس الجزائر

أسفرت قرعة الدور الثاني والثلاثين من منافسة كأس الجمهورية، التي جرت اليوم الخميس، عن مباريات قوية تجمع بين أندية من مختلف الأقسام.

في نسخة تعَدّ من الأكثر إثارة بعد إدخال تعديلات جديدة على نظام المنافسة.

وحملت القرعة في طياتها مواجهات مثيرة، على رأسها عودة عدة أندية عريقة لاستقبال منافسيها في ملاعبها. خاصة أن لوائح 2026 تنص على منح الأفضلية في الاستقبال للفريق المسجّل أولًا إذا توفرت الشروط التنظيمية.

مباريات الدور الـ32

نصر حسين داي × اتحاد سدراتة

شباب عين تموشنت × اتحاد الهمايسة

مولودية بريكة × أولمبيك مرسى الحجاج

وداد بوفاريك × اتحاد النعامة

مولودية سيدي علي بوسيدي × رائد شباب الأربعاء

مولودية علوم قسنطينة × شباب قايس

شبيبة القبائل × مشعل حاسي مسعود

وفاق عين بنيان × شباب مشرية

فرفوس بئر العاتر × جمعية القادرية

نادي بطيوة × شبيبة الساورة

أتلتيك بارادو × شباب أدرار

مولودية قسنطينة × شباب قايس

النادي الرياضي القسنطيني × شبيبة الأبيار

شباب باتنة × اتحاد عنابة

شباب تسالة × شبيبة بجاية

نجم بني ولبان × أمل بوسعادة

وفاق سطيف × شباب بني تامو

مولودية وهران × ترجي مستغانم

اتحاد بشار الجديد × غالي معسكر

فوز فرندة × شباب ميلة

نجم القليعة × شباب برج منايل

مولودية الجزائر × مولودية البيض

اتحاد خنشلة × مستقبل الرويسات

جمعية الشلف × مستقبل سيدي عبد المومن

شباب بلوزداد × أولمبي واد الفضة

جمعية عين الكرشة × نجوم الوسط إيليزي

مولودية بجاية × اتحاد الحراش

جمعية الخروب × أولمبيك أقبو

اتحاد الفوبور × أمل متليلي الشعابنة

نجم مقرة × اتحاد العاصمة

شباب بني ثور × جمعية وهران

نجم بن عكنون × رائد عين الدفلة

وتتجه الأنظار خصوصًا إلى لقاء نجم مقرة أمام حامل اللقب اتحاد العاصمة، إضافة إلى الديربيات المصغّرة في الشرق والغرب.

كما ستكون مواجهة مولودية الجزائر ومولودية البيض من أبرز المباريات في هذا الدور.