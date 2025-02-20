قرعة الكاف تضع اتحاد العاصمة في مواجهة شباب قسنطينة

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، فريق اتحاد العاصمة، في مواجهة الممثل الثاني للجزائر شباب قسنطينة.

وأجريت أمسية اليوم الخميس، سحب قرعة الدور الربع نهائي لكأس الكونفيدرالية، والتي أوقعت شباب قسنطينة، في مواجهة واتحاد العاصمة.

وبهذا يضمن أحد ممثلي الكرة الجزائرية، وبصفة رسمية، تواجده في المربع الذهبي لهذه المنافسة القارية في موسمها الجاري.

وسيواجه المتأهل من مباراة شباب قسنطينة، واتحاد العاصمة، الفائز من المباراة الأخرى التي ستجمع أسيك ميموزا، ونهضة بركان.

وجاءت النتائج الكاملة لسحب قرعة هذا الدور الربع نهائي من كأس الكونفيدرالية على النحو التالي: